di T.A.

Le tradizioni? Tutte assolutamente belle e positive in quanto apportano conoscenza del territorio, cultura popolare, partecipazione e tanta piacevole socializzazione tra ambosessi di ogni età. La conferma arriva da Morrone del Sannio con l’annuale Festa dell’Uva, appuntamento ripreso dopo la pandemia e che ha visto il coinvolgimento di morronesi ambosessi sia piccoli che adulti e anche di forestieri a ribadire l’amalgama storico tra le diverse popolazioni della zona. Una gran festa a celebrare la prodiga natura, i suoi prodotti e l’abbondanza, facendolo in musica, recitando, ballando, sfilando e mostrando il meglio della cultura popolare tra balli tipici, costumi tradizionali e canzoni popolari del passato. Un divertimento unico e generale la Festa dell’Uva di Morrone del Sannio a dire ancora una volta della valenza del Molise e dei molisani, della fertilità della terra molisana e della voglia di essere dei molisani in genere, a prescindere da sesso, età e professioni. Un vero e genuino divertimento per tutti la ricorrenza agricola tipica morronese con sfilate, balli e canti che hanno coinvolto tutti, toccando le bellissime corde del sentimento e dei ricordi degli avi. Perciò CHAPEAU (!) ai morronesi in genere e a quanti hanno voluto e messo in atto la Festa dell’Uva 2023 !