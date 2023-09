di T.A.

Applausi e sorrisi a Italia/Svezia al femminile al Patini di Castel di Sangro con un “neo” che poteva evitarsi

Pienone al Patini di Castel di Sangro, accogliente cittadina abruzzese a confine col Molise e con impianti e servizi sportivi di livello nazionale, per l’amichevole Italia/Svezia (0-1) di calcio femminile e tantissima entusiastica partecipazione di scuole calcio, fanciulli, giovani, donne ed uomini stimati in 2.500 a gremire il settore “distinti” dello stadio castellano. Una gran festa, una bella partita fissata dal gol svedese nel primo tempo, dal palo italiano nella ripresa e da tanto corretto agonismo in campo. Prima parte del match di marca ospite tant’è il meritato vantaggio, riscatto nella ripresa da parte della Giacinti & C ma senza andare oltre il legno colpito dalle azzurre, per cui al triplice fischio di chiusura è rimasto il vantaggio ospite, fermo restando l’applauso del pubblico per tutte le contendenti in campo. Tutto bene quindi ? Al 99% si, eccezion fatta per un episodio poco gradito dal pubblico assiepato sui distinti. E da costoro perviene la segnalazione che si riporta : “Prima del match -scrive una signora- come da consuetudine stesi sul terreno di gioco striscioni di Uefa, tricolore italiano e colori svedesi, con squadre e panchine schierate per saluti ed inni nazionali. Il tutto però esclusivamente sotto le tribune con un centinaio di persone e con spalle rivolte al grosso del pubblico sui distinti. Stessa scena al termine della partita ! In tanti ci siamo chiesti : perché non tenere tale cerimonia ufficiale a centrocampo e volgendosi tra inizio e fine della cerimonia, come solitamente avviene, sia verso la tribuna che in direzione dei distinti dove c’era la stragrande maggioranza degli spettatori ? Non è stato simpatico, si creda, restare assolutamente di spalle verso il 99% del pubblico sui distinti, gratificando solo poche decine di autorità e presenti in tribuna ! Bellissima la partita, bruttissima tale decisione, assai simile ad un inopportuno … calcio di rigore ! Sarà bene meditare sull’accaduto, evitandone in futuro il ripetersi ! Per il resto, un bel pomeriggio sportivo con tanto impegno in campo e un mondo di entusiasmo giovanile sulle gradinate dei distinti”.