di T.A.

Le consuetudini di una volta. Tutte belle, particolari ed assolutamente significative. A Ceppagna, popolosa frazione rurale di Venafro, una in particolare resiste al tempo e merita la menzione. Il costume popolare di tante famiglie d’invitare compari, parenti, conoscenti o amministratori comunali per averli a pranzo a casa in occasione della Festa della Patrona del posto, la venerata Madonna del Rosario. La Vergine è stata appena festeggiata la prima domenica di ottobre e puntualmente diverse famiglie di Ceppagna hanno ribadito la storica usanza, ospitando nella giornata a pranzo compari, conoscenti, parenti ed amministratori

comunali per una tavolata quanto mai lunga e socialmente ricca, oltre che imbandita di tanto “ben di Dio”. E brindisi ed auguri non si sono fatti attendere, rallegrando tantissimo la giornata e tutti i presenti che hanno festeggiato a lungo, gradendo un sacco la tavolata. Da un amministratore municipale venafrano del passato, originario di Ceppagna : “Si, la bella tradizione resiste al trascorrere del tempo –afferma l’uomo- ed anche quest’anno per il pranzo della prima domenica di ottobre, ricorrenza della Madonna del Rosario, molte famiglie hanno ospitato compari, parenti, amici e conoscenti. Una consuetudine che affonda le proprie origini nella notte dei tempi e che conferma la bella socializzazione in atto a Ceppagna e dintorni nel nome della Madonna del Rosario, Patrona del luogo”.