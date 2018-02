E’ stato fermato intorno alla mezzanotte dai Carabinieri della Stazione di Carpinone, mentre percorreva alla guida della propria auto una strada periferica del paese.

Si tratta di un giovane isernino, il quale durante il controllo ha manifestato chiari segni di nervosismo che hanno indotto i militari a procedere ad un’accurata perquisizione personale e veicolare. I Carabinieri hanno così scoperto che il giovane aveva occultato all’interno di un nascondiglio ricavato sotto il vano portaoggetti dell’auto, un involucro contenente numerose dosi di marijuana per un peso complessivo di circa venti grammi.

Nei confronti del giovane che, da accertamenti eseguiti tramite la banca dati delle forze di Polizia, risultavano già vari precedenti per reati in materia di stupefacenti e per furto aggravato, scattava così una ulteriore denuncia alla Procura della Repubblica di Isernia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro mentre continuano le indagini per accertare il canale di rifornimento degli stupefacenti e a chi fossero destinate le dosi recuperate.