Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Venafro ha eseguito dei servizi straordinari per il controllo del territorio con incremento di posti di controllo e vigilanza sugli esercizi pubblici.

Nell’ambito di uno di questi posti di controllo a Sesto Campano è stata fermata un’autovettura a bordo della quale viaggiavano tre pregiudicati campani diretti in Abruzzo. Un più attento controllo dell’autovettura ha permesso di rinvenire nel cofano una cospicua refurtiva di prodotti da bar di cui i tre occupanti dell’auto non hanno saputo fornire nessuna spiegazione.

La refurtiva che i tre probabilmente cercavano di piazzare in zona, del valore di 500 euro costituita da dolci confezionati, snack e superalcolici è stata sequestrata in attesa di individuare il luogo del furto mentre i tre individui sono stati deferiti a piede libero per il reato di ricettazione.