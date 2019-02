Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti per il week-end tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare riferimento al centro storico ed in alcune zone della periferia, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Operativa della Compagnia di Campobasso hanno segnalato alla locale Prefettura quattro campobassani per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90.

L’atteggiamento dei segnalati, anche in considerazione delle circostanze di luogo e di tempo, attirava l’attenzione dei militari che hanno proceduto a fermarli e controllarli. I quattro individui, tutti con precedenti specifici, sono stati sottoposti a perquisizione personale, al termine della quale, gli sono stati rinvenuti addosso quantitativi vari di cocaina ed eroina.

Al termine dei controlli, i possessori della droga venivano condotti negli uffici di Via Mazzini ove gli veniva contestata la sanzione amministrativa del possesso di sostanza stupefacente per uso personale e nel contempo avviata comunicazione all’Ufficio territoriale del Governo di Campobasso. La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al LASS di Foggia per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto. Rimane altissima l’attenzione che i Carabinieri pongono sul fenomeno dello spaccio e del consumo di droga nel capoluogo molisano e nell’hinterland.