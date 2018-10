Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, tre persone sono finite nei guai per reati in materia di stupefacenti.

Sotto sequestro dosi di cocaina e marijuana. Nel dettaglio, scorsa nottata, in una zona centrale di Isernia, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto al controllo di tre giovani del posto. Alla vista dei militari hanno manifestato segni di nervosismo, motivo per cui sono stati sottoposti a perquisizione personale.

Per due è scattata la segnalazione alla Prefettura di Isernia, in quanto erano intenti a fumarsi uno spinello. Il terzo, invece, veniva trovato in possesso di una bustina di marijuana e, da successiva perquisizione domiciliare, si rinvenivano ulteriori due involucri contenenti sia marijuana che cocaina, nonché bilancini di precisione, che venivano sottoposti a sequestro. Il giovane veniva denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.