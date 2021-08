di Camilla Caterina

Dopo aver letto l’articolo di ieri pubblicato da futuromolise, sono andata a spulciare la relazione di bilancio di esercizio 2020 pubblicato dall’asrem, per verificare se vi fosse qualche riferimento alle terapie intensive!!!

E purtroppo c’è!

Vengono relazionati ulteriori posti letto di t.i.,allestiti e integrati al Cardarelli, all’interno di altri reparti a seguito di ampliamento! 🤔🤔🤔 Vi risulta?? A me no!!

Dei privati invece non c’è traccia!!!

Ma, dando un occhiata agli altri documenti allegati, trovo la relazione dettagliata dei posti letto totali tra pubblico e privato accreditati!! Anzitutto guardate i Numeri del pubblico…(Codice 49 = terapie intensive) a fine 2020 non erano nenache 26 come dicono (17 iniziali + 9 d’ incremento), bensì 24!!

Dopodiché potete leggere voi!!! Non menziona e non riporta nello specifico solo i posti al Neuromed e al gemelli, ma precisa che quelle sono strutture di loro gestione diretta!!!

Cosa significa?? ( i contratti sono scaduti e non ancora rinnovati!!!) Gestione di chi???? E quanti posti letto di t.i. ci sono disponibili e accreditati con loro?? ZERO!!!!!

E quindi sono stati vaghi!!!

Ormai hanno paura a riportare sugli atti qualsiasi riferimento o informazione che riguardi il nr di posti letto di T.i. Presso i due privati, semplicemente perché si stanno incartando ed inguaiando sempre di più!!

Questa relazione è completamente non veritiera e non reale!! A partire dalle Usca, al personale, all’emergenza territoriale!!! Tutto non vero!!

È “abbellita” ed Inventata di sana pianta!!!

Questo documento lo integro in procura!! Vergognatevi!!!!

Comunque, ancora una volta, confermano di non avere quei posti!!! Eppure continuano a dichiararli!!!