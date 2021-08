di Tonino Atella

Siamo ad un autentico “batti e ribatti”, ma sempre nei canoni della civiltà e del rispetto reciproco, tra assessore in carica al Comune di Venafro, Tommasone, ed ex assessore dello stesso ente, che difende il proprio l’anonimato d’inizio storia. Pomo del contendere il telefono dell’ente che “trilla” su chiamate insistite dei cittadini i quali intendono parlare con questo o quell’altro ufficio municipale, nonché con gli amministratori in carica, ma sistematicamente restano a lungo in attesa senza che dall’altro capo nessuno alzi la cornetta, col classico “Pronto, chi parla ?”. L’ex assessore aveva provato più volte nei giorni scorsi senza riuscire a parlare con alcuno, tanto da decidere d’informare i media affinché il problema venga finalmente risolto con l’auspicata e tanto attesa risposta da parte della casa municipale. Immediata la replica dell’assessore in carica per assicurare la massima diligenza dei lavoratori municipali e la stessa presenza continuativa degli amministratori comunali, fermo restando ammettere intoppi tecnici ultimi nella rete telefonica comunale. Sulla questione, a cuore a tanti, la replica dell’ex amministratore pubblico. “Provare per credere !”, aggiunge questi. “Personalmente -puntualizza il soggetto- continuo a telefonare al Comune ma non ricevo risposte di sorta ! L’ennesimo tentativo in mattinata, ma ancora una volta a vuoto. Nessuna risposta dall’altro capo del filo ! Certamente i dipendenti del Comune di Venafro sono persone responsabili e che lavorano con impegno, ma quanto affermo non accade purtroppo solo al sottoscritto ma anche a tant’altri venafrani, i quali cercano di contattare telefonicamente il Comune ma non riescono a parlare con alcuno ! Colpa della rete telefonica ? Sarà …, ma intanto noi cittadini non restiamo soddisfatti per questo persistente silenzio che si traduce in disservizio!”. Ed allora ? Si aggiusta la rete telefonica municipale o qualcos’altro al Comune di Venafro? I cittadini attendono risposte, è proprio il caso di dire !