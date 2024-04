di T.A.

Le nuove tendenze oggi. Il piacere di tanti di partecipare a trasmissioni TV di grosso richiamo e quindi di ampio seguito ed audience popolare. Addirittura ci sono agenzie di turismo che organizzano a pagamento viaggi in pullman per portare decine e decine di persone a fare da pubblico a questa o quell’altra trasmissione TV. E la gente non bada a spese per il piacere di praticare siffatto simpatico hobby, appunto fare da pubblico in sala nel corso della puntata del determinato spettacolo televisivo. Siete anche voi che leggete interessati a tanto ? Bene ! C’è alla portata l’occasione per siffatta “performance”, pardon per tale partecipazione ! In effetti la trasmissione TV di Rete Quattro ” Dritto e Rovescio ” condotta dal giornalista Del Debbio, che in prima serata registra sistematicamente ascolti da primato data la validità e la presa dei temi serali proposti, invita persone maggiorenni ambosessi a presentare domanda di partecipazione in tal senso, scrivendo una mail a “Drittoerovescio@parterre.it”. Sotto allora con la domanda di partecipazione come pubblico a Dritto e Rovescio di Rete Quattro, e state certi che verrete contattati per andare in trasmissione. Ed ovviamente… buon divertimento !