La società Magnolia Basket Campobasso comunica che, nella giornata odierna, è stata siglata la risoluzione consensuale del contratto con l’atleta Giuditta Nicolodi.

Alla giocatrice vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera ed i sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questo anno e mezzo con i colori rossoblù.