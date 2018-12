La Fly Sport Inail Molise esce sconfitta 21-33 dal match casalingo contro Crazy Ghosts Città di Pontecagnano (SA) nella quinta giornata del Campionato di serie B di basket in carrozzina.

Al Palasabetta di Termoli i molisani partano bene, blocchi e pressing alto mandano in confusione gli ospiti, ma falliscono diverse occasioni in contropiede, 11-3 il parziale alla fine del primo quarto. I campani reagiscono subito e accorciano lo svantaggio, 15-12 al termine della prima frazione di gioco.

Nel terzo quarto la Fly mette a segno un solo canestro, precipitosa nei passaggi, fatica nelle ripartenze e subisce il sorpasso, 2-11 il parziale che porta avanti i picentini di 6 punti. Nell’ultima frazione Crazy Ghosts controlla senza grosse difficoltà rallentando il gioco sui 24 secondi e allungando in contropiede, 4-10 l’ultimo parziale a loro favore.

Una gara dallo score basso condizionata da tanti errori sotto canestro per entrambe le formazioni in campo, l’amara analisi del coach Gabriele Pasciullo: “Mi dispiace per il risultato finale e per come è maturato, potevamo vincere e avevamo i mezzi per farlo. Abbiamo disputato l’incontro senza Flaviano Di Massimantonio una pedina importante per noi, ma 32 tiri sbagliati e potenzialmente 64 punti lasciati sono oggettivamente troppi.

In settimana ci siamo allenati bene, nel secondo tempo i nostri avversari sembravano avere più energia, non direi un calo fisico per noi, piuttosto di concentrazione, dovremo lavorare anche su questo aspetto ma soprattutto migliorare la percentuale realizzativa.” Prossima gara per la Fly Sport Inail Molise contro “Boys L’Ultima Luna” sabato 15 dicembre a Montescaglioso (MT).