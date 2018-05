Andrea Brandimarte sarà l’unico molisano a scendere in campo nella Final Four di basket in carrozzina di serie B valida per la promozione in serie A. Il giovane play/guardia di Termoli andrà all’assalto del massimo campionato italiano insieme ai suoi compagni di squadra del Rieti con i quali ha vinto a mani basse il girone C della serie cadetta.

L’altra molisana, il pivot Lorena Ziccardi, non sarà presente alla manifestazione a causa della sua partenza per il reality sociale “L’Isola sono io 2018”. Dal 4 al 6 maggio, dunque, nello scenario della città di Piombino Dese, in provincia di Padova, si deciderà la squadra che nella stagione 2018/2019 potrà iscriversi in serie A. In campo nella Final Four, intitolata ad Antonio Maglio, scenderanno l’una contro l’altra le squadre del Padova, del Reggio Calabria, del Rieti e della Dinamo Lab Sassari.

Stefano Venditti