di Redazione

Un secondo posto in classifica, con due partite vinte, e tutte le buone intenzioni di dominare anche nel prossimo incontro. Per la Fly Sport Molise, il campionato di basket in carrozzina, serie B girone D, è partito nel migliore dei modi. La squadra, capeggiata del presidente e tecnico, Gabriele Pasciullo, dopo aver sovrastato, la scorsa domenica a Pontecagnano, la compagine Crazy Ghost, ora guarda alla sfida del 4 febbraio, a Roma, contro i “Giovani e Tenaci”. Per gli atleti molisani un impegno costante, che registra un allenamento settimanale, nonostante si soffra la mancanza di nuovi innesti a causa di poche risorse economiche a disposizione. “All’intera squadra tutto l’incoraggiamento e l’appoggio possibile – ha commentato il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – ma soprattutto un grande in bocca al lupo per le sfide future”