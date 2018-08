Nuovo raduno congiunto delle rappresentative azzurre Under 22 e Femminile che dal 3 al 7 agosto si ritroveranno presso il Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro.

Nell’impianto che ospiterà i prossimi Campionati Europei di Basket in carrozzina cinque giorni di duri allenamenti per preparare al meglio gli atleti in vista dell’importante appuntamento di settembre.

La FIPIC, tramite lo staff tecnico guidato dal responsabile nazionali Carlo Di Giusto e gli allenatori Marco Bergna (Under 22) e Fabio Castellucci (Femminile), ha ufficializzato i nominativi dei roster definitivi: a partecipare al torneo continentale saranno anche Andrea Brandimarte e Lorena Ziccardi.

Soddisfatti per la convocazione ricevuta e orgogliosi di indossare la maglia azzurra, gli atleti molisani sono pronti e determinati a dare il loro contributo nelle rispettive Nazionali. L’esordio nella manifestazione è previsto il 10 settembre per l’Under 22, la prima gara per la compagine Femminile il 13 settembre.

Rappresentativa Underr 22:

Andrea Molaro (Bradipi Bologna), Mattia Mordenti (Bradipi Bologna), Mattia Scandolaro (Padova Millennium Basket), Andrea Brandimarte (Giovani e Tenaci), Francesco Castellani (Polisportiva Disabili Foligno), Nicholas De Prisco (Briantea 84), Lorenzo Bassoli (Briantea 84), Amine Gamri (Padova Millennium Basket), Massimiliano Segreto (Hs Varese), Giacomo Forcione (Bradipi Bologna).

Rappresentativa Femminile:

Chiara Coltri (CUS Padova), Laura Morato (Briantea 84), Jennifer Feltrin (S. Stefano), Lorena Ziccardi (NPic Rieti), Giulia Saba (Santa Lucia), Ilaria Margherita D’Anna (Reggio BIC), Beatrice Sorina Ion (Porto Torres), Melissa Rado (Padova Millennium Basket), Emanuela Romano (Crazy Ghosts Battipaglia), Chiara Sorrenti (Reggio BIC), Rachele Giglio (Olympic Basket Trapani).