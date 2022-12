Si entra nella chiusura dell’anno solare anche nell’universo delle formazioni giovanili del basket campobassano.

Sul fronte femminile, martedì 6 dicembre alle ore 19.30, nello scenario dell’Arena, la formazione under 15 dovrà misurarsi con lo Yale Pescara nell’unico confronto giovanile in rosa della settimana.

Sempre martedì – ma al maschile ed in esterna – il team under 19 targato Ennebici sarà ospite a Termoli (palla a due alle ore 17.15) del Molise Basket Young Termoli con l’obiettivo di centrare il terzo successo consecutivo in quella che sarà la quinta giornata (l’ultima d’andata) della prima fase nel girone A del torneo silver. Il giorno successivo, invece, e sempre lontano da Campobasso con inizio alle ore 18.30, il team under 17 dell’Ennebici sarà ospite dell’Atessa nello scenario della palestra della scuola media di Atessa. L’intento degli junior biancoblù, nella quarta giornata del torneo (la penultima del girone d’andata), sarà quello di calare il poker di referti rosa in successione.

A completare il quadro – venerdì 9 – per il torneo di under 15 la Cestistica Campobasso, uscita sconfitta domenica a Vasto 64-33 nel terzo turno del girone A di prima fase per la kermesse Silver, andrà ad ospitare (avvio alle 18) i termolesi dei Ballers Lab nella quarta (e penultima) giornata del girone d’andata.