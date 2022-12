ENNEBICI CAMPOBASSO 60

NUOVO PINETO BASKET 72

(14-19, 29-39; 49-59)

CAMPOBASSO: Paravati 3, Giangiobbe 8, Marinelli 15, Pilla, Singh 15, Di Zinno, Cefaratti L. 8, Brienza 7, Bozza 4. Ne: Amorosa, Iannetta e Cornacchione. All.: Filipponio–Ladomorzi.

PINETO: Giansante 8, Pavone 20, Petra, Di Ridolfo 3, Sulpizii 8, Medri 11, Pelusi, Bragante, Ricci 10, Felicione 3, Timperi 9. Ne: Masciandaro. All.: Di Pentima.

ARBITRI: Mignogna (Riccia) e Morettini (Campobasso).

NOTE: espulso per doppio fallo tecnico Cefaratti L. (Campobasso). Usciti per cinque falli Marinelli e Singh (Campobasso). Fallo tecnico a Sulpizii, Bragante e Timperi (Pineto).

Ancora uno stop – il quarto in successione – per l’Ennebici che deve inchinarsi di fronte al Pineto capace, alla lunga, di far emergere la propria esperienza di fronte anche ad un qual certo timore reverenziale in alcune circostanze dei campobassani che si ritrovano sempre all’inseguimento dei propri avversari, arrivando in un paio di circostanze, anche a due soli possessi di distacco, ma non riuscendo mai a dare la giusta zampata col condizionamento anche dell’assenza di Alvizzano (per lui i riscontri strumentali sono stati impietosi evidenziando problematiche ai legamenti, che di fatto concludono anzitempo la propria stagione).

«L’assenza di Alvizzano – commenta, a referto chiuso, il coach dei biancoblu Rosario Filipponio – ha finito col condizionarci, al pari, nel complesso, dei diversi tiri sbagliati. La loro maggiore esperienza ha avuto un peso decisivo. È sembrato come se non ci credessimo mai. Abbiamo subito preso un break, poi, in un paio di circostanze siamo arrivati anche al meno quattro, ma non siamo mai riusciti a riprendere il giusto margine. Sappiamo che sarà una stagione non semplice, ma al tempo stesso sarà per noi una giusta occasione per far crescere i nostri prospetti».

I campobassani, dalla loro, avranno un ulteriore match interno – sabato pomeriggio 10 dicembre, alle ore 18.30 – contro l’Amatori Pescara nello scenario del PalaVazzieri.