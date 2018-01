TERMOLI – E’ ora di mettere in cascina i primi punti stagionali. E’ con questo preciso obiettivo che Andrea Brandimarte e i suoi compagni dei “Giovani e Tenaci Roma” ospiteranno, domenica 28 gennaio alle ore 15.00, il quintetto del Montecchio Maggiore.

Una partita molto importante per il play-guardia molisano e la compagine capitolina visto che a scontrarsi sotto canestro saranno le due formazioni che a tutt’oggi hanno zero punti in classifica.

C’è necessità di una vittoria per iniziare a tracciare la strada vero l’obiettivo stagionale, vale a dire la conquista di un posto nei play-off. Ambedue le società giungono a questa partita dopo un inizio in sordina nelle prime due giornate di campionato, quindi entrambe determinate a fare punti. Sulla carta partono leggermente favoriti i capitolini.

Stefano Venditti