di Stefano Venditti

Doppio impegno casalingo dello Staranzano contro due formazioni cagliaritane: i Thurpos e i Tigers. In coincidenza della scalata ciclistica dello Zoncolan in provincia di Udine, presso il diamante di Staranzano la locale formazione tentava la scalata contro gli amici cagliaritani dei Thurpos che meritatamente si imponevano con il perentorio punteggio di 16 a 1. “La peggior partita giocata dai paperi bisiachi: deconcentrati, evasivi, senza pensare alla partita per cui errori madornali nei fondamentali.

Hanno tenuto sino al quarto inning in svantaggio solo per tre a zero, ma successivamente dopo aver conquistato due out si son presi altri quattro punti. Ovviamente il morale è crollato, unica perla l’entrata di Susanna Rech che ha potuto sfogare la sua rabbia mandando a casa il punto della bandiera. Un sabato ed una partita da dimenticare immediatamente – ha spiegato il presidente Franco Buttignon –“.

Nella giornata di ieri i bisiachi si incontrano con i Tigers, e consci degli errori e della débâcle del giorno prima si mettono in testa di giocare a baseball. “Sono entrati in campo determinati e convinti, concentrati sui propri ruoli e gli stessi soggetti con cambio di formazione, Jordan Nikolic battitore designato e qualche cambio di ruolo in difesa, impostano al meglio la loro partita sotto la vigile guida del manager Renato Carraro.

Al secondo inning sono già in vantaggio di due punti, si prosegue su questo punteggio ma qualche brivido arriva al sesto quando con un out e basi piene viene battuta una valida dove in assistenza al vedente di seconda base, BUBU Luca Buttignon, il terza base Rocco Arancio realizza un ottimo doppio gioco rasserenando gli animi. All’ottavo i bisiachi portano a casa un punto mentre i sardi ne conquistano due.

Al nono i paperi, ormai carichi ed orgogliosi del primo successo in casa in questo XXII campionato realizzano altri tre punti e chiudono definitivamente l’incontro – il commento entusiato di Buttignon –“. La prima vittoria per lo Staranzano, dopo il pareggio sempre in casa contro i Thunder’s 5 Milano, porta una ventata di ottimismo e voglia di migliorare ulteriormente; fare ancora meglio, perché consci che i bisiachi sono l’unica formazione nata alcuni anni fa nelle cui fila nessun giocatore conosceva la disciplina del baseball ed oggi con grande abnegazione ed impegno stanno arrivando i risultati tanto attesi che fanno grande il movimento nazionale BXC e il team dello Staranzano.