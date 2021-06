Gol e magie, esperienza e qualità ancora a disposizione del Circolo La Nebbia Cus Molise. Matheus Barichello è pronto ad incantare ancora indossando la maglia rossoblù. Il brasiliano, che lo scorso anno ha firmato un triennale con il club, dal Brasile dove è tornato per trascorrere un periodo di vacanza, lancia la sfida per la prossima stagione. “Al Circolo La Nebbia Cus Molise mi sento a casa – dice – lo scorso anno quando mi hanno proposto il triennale non ci ho pensato un attimo. La società e lo staff non mi hanno mai fatto mancare nulla, sia a livello personale. Sono felice di vestire ancora questa maglia”.

Dopo la splendida stagione scorsa dove può arrivare la squadra secondo te?

“Credo che questa società e questa squadra possono fare molto di più di quanto è stato fatto nella stagione scorsa. Dobbiamo cercare di fare dei miglioramenti e pensare che siamo pronti per fare il salto di categoria”.

Siete riusciti a ritagliarvi uno spazio importante nel panorama del futsal nazionale, quale il segreto?

“Il segreto di questa squadra è il grande rapporto che si è creato tra società, staff e compagni di squadra. E’ il nostro punto fermo. Partendo da questa base solida sono convinto che possiamo arrivare molto lontano”.

Dal punto di vista personale, dopo le magie che hai regalato negli ultimi anni quali i nuovi traguardi da raggiungere?

“Sono ancora tanti i sogni nel cassetto, ma il più importante è la promozione con il Circolo La Nebbia Cus Molise. Dopo questo mi sentirò realizzato e potrò inseguire i sogni personali