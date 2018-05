Nell’ambito dei festeggiamenti civili e religiosi previsti a Baranello, in occasione del bicentenario della riapertura della Chiesa di San Michele Arcangelo, recentemente ristrutturata e riaperta al culto lo scorso dicembre, lunedì 7 maggio, alle ore 21.15, la Fanfara della Polizia di Stato terrà un concerto in quella Piazza Santa Maria. Quest’anno, infatti, ricorrono i 200 anni da quando la Chiesa, ricostruita a seguito della distruzione prodotta dal terribile terremoto del 1805, venne riconsegnata alla comunità baranellese.

L’evento musicale sarà preceduto, alle ore 18.00, dalla cerimonia di dedizione della Chiesa di San Michele Arcangelo cui seguirà la Santa Messa, e, alle ore 20.00, dalla deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti. Nata sul finire degli anni ’80, la Fanfara della Polizia di Stato – creata come formazione da parata sul modello di analoghi organismi di tradizione tardo-Risorgimentale – si esibiva agli inizi prevalentemente a cavallo. Nel 2004, con il riordino delle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Fanfara è stata istituita come complesso musicale appiedato, ridisegnandone l’organico con l’inserimento di strumenti ad ancia ed ampliandone la sezione ritmica.

Il suo repertorio spazia da marce militari e sinfoniche a brani da concerto, toccando di volta in volta i diversi generi musicali che ne evidenziano l’elevato grado di professionalità raggiunto: dalle opere originali per banda alle colonne sonore, dalla musica leggera alle composizioni jazz. La Fanfara ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, alle cerimonie di giuramento degli Allievi Agenti presso le Scuole di Polizia, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi e in iniziative benefiche.

Attualmente è composta da circa cinquanta musicisti ed è diretta dal M° Secondino De Palma. Il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, offerto in un’occasione di così alto valore simbolico per l’intera cittadinanza di Baranello che condivide anche, con la nostra Istituzione, il medesimo Patrono Celeste, San Michele Arcangelo, costituisce un’ulteriore occasione per rinnovare un messaggio di vicinanza e consolidare il solido legame della Polizia di Stato con la comunità molisana. In caso di condizioni meteo avverse, il concerto si terrà all’interno della Chiesa di San Michele Arcangelo.