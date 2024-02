di T.A.

Scadenza Bando per il Servizio civile Universale – Associazione disabili visivi APS-ETS Molise, 15 febbraio ore 14:00

Dal direttivo dell’associazione disabili visivi perviene il comunicato che segue, relativo al reclutamento di ragazze/i di età compresa tra i 18 e i 29 anni che desiderino prestare la loro opera sociale per vivere una esperienza ineguagliabile, formativa e dedicata a perone con disabilità visiva. Il comunicato: “Posso lavorare, studiare, vivere la mia vita sociale e… guadagnare qualcosa ogni mese che non solo consiste in un contributo di 507 euro, ma “anche” in una “RICCHEZZA” di conoscenze …. Da quest’anno il Ministero per il Servizio Civile Universale ha introdotte due novità, la prima: il contributo mensile è stato portato a 507 euro per 12 mesi. La seconda: una nuova opportunità per tutte le ragazze e i ragazzi, che svolgeranno l’anno di Servizio Civile Universale nel periodo 2024-25, potranno godere del quindici per cento dei posti, di qualsiasi concorso nazionale. Una agevolazione che punta a valorizzare non solo l’anno di formazione sociale, ma le competenze acquisite e la maturità dell’Operatore dell’SCU.FAI SUBITO!!! Il termine di scadenza è vicino! Perché si aderisce ad un bando per svolgere il Servizio Civile Nazionale per un anno? Quali possono essere le motivazioni che spingono una giovane, un giovane a scegliere di dedicare al “sociale” il proprio tempo? La voglia di scoprire, di conoscere realtà sociali differenti e non sempre immaginabili, comprensibili per una ragazza, un ragazzo abituati a guardare la realtà solo dal proprio punto di vista, generalmente. Scoprire come sia possibile e al tempo stesso semplice, naturale accompagnare la persona con disabilità visiva, cieco assoluto o ipovedente. Imparare a guidare nelle attività del quotidiano la persona non vedente come per esempio nel disbrigo di commissioni presso gli uffici pubblici, la posta o all’ufficio dell’entrate, all’IMPS o in banca. Seguire e magari consigliare la signora non vedente o ipovedente a fare acquisti, la spesa, a scegliere il proprio vestito e magari scoprire che la persona, pur non vedendo ha propri gusti. Parliamo di un Tirocinio Attivo Formativo, proprio come i TFA dell’università dove imparare sul campo tutto ciò che diversamente non impareremmo mai. Il servizio civile Universale è fonte di istruzione, formazione e di elaborazione di processi sociali incredibilmente calati nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni dove sei di fronte a quel che per te è la normalità ma per chi non vede o vede poco e male rappresenta la “criticità”, che solo col tuo aiuto, con la tua comprensione e compartecipazione potrebbe essere anche definitivamente eliminata. Chi non vede non è “limitato” per natura o sfortuna soggettiva, ma per distrazione delle istituzioni e spesso “ignoranza sociale”. Scegli di vivere un anno della tua vita dedicandolo anzitutto a te stessa, a te stesso per la formazione personale, poi alle persone che vivono la condizione della cecità assoluta o dell’ipovisione grave scoprendo tante cose, belle e soprattutto nuove e formative per la tua personalità e carriera professionale. La certificazione rilasciata dall’Ufficio nazionale per il Servizio Civile Universale al termine del percorso fa curriculum, ma prima di tutto ti rende davvero più cittadino, maggiormente autonomo nel pensiero e nell’azione. Per saperne di più e per conoscerci contattaci a: molise@disabilivisivi.it centrostudilasfera@gmail.com cell: 339. 69. 55. 659 solo WhatsApp. Come iscriversi al progetto di Servizio Civile Universale, segui tutte le indicazioni riportate qui sotto:

le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15 febbraio 2024.

il bando scade il 15 febbraio 2024. Bando valido per le sedi di ROMA PALERMO ISERNIA E NAPOLI.

Tutte le informazioni sono pubblicate sulla home page del nostro sito: https://www.disabilivisivi.it/

ENTE: ASSOCIAZIONE DISABILI VISVI CODICE ENTE: SU00365A16 NOME PROGETTO: #Insieme Siamo Unici 2.0 CODICE PROGETTO : PTXSU0036523013964NMTX CODICE SEDE : 207376- Via Lima, 20 Roma (RM) POSTI: 2 (1 GMO) 227756- Via Roma 72 Palermo (PA) POSTI: 4 (1 GMO) 216002- Via Libero Testa, 189, Isernia (IS) :4 (1 GMO)”.