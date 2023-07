Se Hai fra i 18 e 28 anni puoi presentare la domanda per il Servizio civile digitale?4.629 posti sono a disposizione,per impegnarsi in progetti di educazione al digitale.Grazie al servizio civile digitale trascorrerai un anno con altre ragazze e ragazzi impegnati nel tuo stesso progetto, potrai metterti alla prova con le nuove tecnologie e riceverai formazione e un contributo mensile.Vai suscopri come presentare domanda e scegli il progetto per il quale candidarti!