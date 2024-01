di T.A.

Dall’Associazione Disabili Visivi del Molise perviene il comunicato seguente, relativo al bando per il servizio civile nel territorio molisano : “Bando per il servizio civile per le ragazze e i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni, reclutamento di tre figure di operatore del servizio civile presso la sede regionale della associazione disabili visivi per il Molise sita a Isernia via Libero Testa 189\C. L’Associazione Disabili Visivi APS-ETS per il Molise informa che è stato emanato il nuovo bando per il Servizio Civile a cui possono partecipare tutte le persone che desiderino compiere un percorso di crescita personale disabilità. L’Associazione Disabili Visivi rappresenta l’opportunità di imparare vivendo accanto a chi quotidianamente vive la condizione di disabilità in un mondo apparentemente pensato per chi la disabilità pensa che sia un difetto, la mancanza di opportunità, ed invece vive la propria quotidianità al pari di chiunque, anche di chi non ha alcuna disabilità. L’anno del Servizio civile è quindi un cammino di scoperta e conoscenza per rendere sé stessi migliori e capaci di costruire assieme a noi che viviamo la condizione di disabilità, un mondo migliore, più giusto e a misura di tutti. Dunque, non lasciarti scappare questa occasione, corri ad iscriverti sul portale e prenotare per te e il tuo futuro un anno di formazione gratuita assicurandoti così la possibilità d’essere maggiormente consapevole che -tutte le persone- ma proprio tutte, hanno il diritto di sentirsi libere di vivere in libertà e salute, diritto questo a cui puoi contribuire anche tu con la scelta di stare un anno con noi. I tempi per iscriversi sono ristretti. Il bando scade il 15 febbraio 2024 codice sede 216002- Via Libero Testa, 189, Isernia (IS) :4 (1 GMO). Il termine per presentare la domanda di partecipazione è fissato alle ore 14:00 del 15 febbraio 2024. Iscriversi è facilissimo. La consegna della domanda di partecipazione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Non scordare il codice che devi inserire sul format correttamente e che riportiamo qui di seguito, ma che hai già letto nelle righe precedenti: codice sede 216002- Via Libero Testa, 189, Isernia (IS) :4 (1 GMO). Sul nostro sito troverete tutte le indicazioni ed i materiali da scaricare utili per fare la domanda e visionare il nostro progetto: Pubblicato il Bando per la selezione di 52.236 Operatori Volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. – ADV – Associazione Disabili Visivi APS-ETS. Per ulteriori informazioni potete contattare direttamente il Presidente Regionale dell’Associazione Disabili Visivi APS-ETS per il Molise. Prof. Marco Condidorio all’indirizzo mail: molise@disabilivisivi.it o Segreteria ADV 06 8550260 www.disabilivisivi.it https://www.notizieaccessibili.it”.