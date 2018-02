Le notizie sono sicuramente positive per chi desidera lavorare nella scuola. A breve, infatti, il MIUR dovrebbe pubblicare nuovi bandi di concorso per l’assunzione di nuovo personale da inserire nello svolgimento di attività amministrative e burocratiche. L’autorizzazione è stata data con al Legge di Bilancio 2018, approvata dalle Camere prima del loro scioglimento, e dovrebbe portare, nello specifico, all’assunzione di 258 nuove figure nel ruolo di funzionari e dirigenti.

Bandi in arrivo

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, appena licenziata dal Parlamento, sono sicuramente positive per quanto riguarda il lavoro. Tra le novità introdotte a partire dal 1° gennaio 2018, ci sono anche le nuove assunzioni autorizzate per la scuola e per il MIUR, che avranno luogo a partire proprio da quest’anno. Con la manovra finanziaria il Governo ha infatti autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) a indire nuovi concorsi, finalizzati all’assunzione di figure nel ruolo di funzionari e dirigenti.

I posti messi a bando saranno 258 e, a tal proposito, per favorire l’assunzione del personale, sono stati stanziati circa 846.171 euro per il 2018 e oltre 10.154.000 euro l’anno a partire dal 2019. L’assunzione del nuovo personale avverrà utilizzando il piano straordinario di reclutamento predisposto proprio dal MIUR.

Figure ricercate

Per quanto riguarda le figure ricercate, e i posti che saranno messi a concorso dal MIUR, come si è accennato si tratta di risorse da inserire nel ruolo di funzionario e dirigente. Nello specifico i posti disponibili saranno 253 nel profilo professionale di Funzionario, area III, posizione economica F1, e 5 posti in quello di Dirigente di seconda fascia. I profili selezionati dal MIUR saranno sicuramente quelli di candidati dotati di competenzeprofessionali di natura amministrativa, giuridica e contabile.

I candidati selezionati verranno infatti impiegati per potenziare le funzioni istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome dell’amministrazione centrale e periferica del MIUR. L’obiettivo è quello di ridurre gli adempimenti burocratici a carico delle scuole soprattutto nello svolgimento di quelle attività che richiedono competenze specialistiche non facilmente trovabili all’interno delle singole istituzioni scolastiche.

Domanda e requisiti

Per il momento non si hanno ancora informazioni sulla presentazione delle domande. Per avere maggiori istruzioni in merito, e sui requisiti di partecipazione e sulle modalità di selezione dei candidati, occorrerà infatti attendere la pubblicazione dei bandi di concorso.

Dettagli, Bando, Domanda: http://www.lavoroeconcorsi.com/bando-miur-funzionari-dirigenti-domanda#ixzz56DomD6od