Il 15 luglio partirà la procedura per l’assegnazione dei fondi ISI Agricoltura 2019-2020, che sostiene con incentivi a fondo perduto l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori e macchinari sicuri e meno inquinanti.

È tutto quello che rimane dell’orginario ISI 2019 che è stato revocato attraverso il decreto Rilancio per finanziare la realizzazione di interventi straordinari anti-Covid nei luoghi di lavoro. La presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti avverrà in modalità telematica, attraverso una procedura “valutativa a sportello” articolata in tre fasi. La prima, dedicata all’inserimento online dei progetti, prenderà il via il 15 luglio e si concluderà il 24 settembre.

Avviso pubblico ISI agricoltura 2019-2020 – Direzione regionale Molise

https://www.inail.it/cs/internet/docs/bando-isi-agricoltura-2019-2020-molise.pdf?section=attivita