L’ Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo fa attraverso il Bando Isi 2022 che ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere, in misura significativa, le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L’iniziativa è rivolta:

a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, secondo le distinzioni specificate in relazione ai diversi Assi di finanziamento; in particolare, quale intervento sistemico per la sicurezza sul lavoro, l’Asse 1.2 permette di sostenere gli investimenti per l’adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale anche alle imprese impegnate nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro)

agli enti del terzo settore limitatamente all’asse di finanziamento 2

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Assi di finanziamento 1.1 e 1.2

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività – Asse di finanziamento 4

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5.

Lo stesso Inail, attraverso il proprio sito ufficiale, ha aggiornato la tabella temporale del bando, indicando le tempistiche di ciascuna fase di accesso ai fondi. Le imprese che hanno registrato la domanda e raggiungono il punteggio minimo richiesto, potranno acquisire il codice identificativo a far data dal 9 ottobre per accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione. Va evidenziato che la fase di registrazione è fondamentale per l’inoltro della domanda che va inoltrata il giorno 26 ottobre dalle ore 11.00 alle ore 11.20. Sullo stesso sito dell’Inail è stata pubblicata la nuova versione delle regole tecniche che aggiorna i requisiti minimi del web browser e dell’eventuale screen reader presenti sul pc utilizzato per l’inoltro della domanda. E’ importante non dimenticare di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica sul quale verrà inviato un codice di verifica che consentirà il prosieguo delle operazioni. Il 26 ottobre, come detto, sarà la data di apertura e chiusura dello sportello informatico, da questa data decorreranno i 14 giorni per la pubblicazione degli elenchi cronologici degli ammessi.