Il Comitato Italiano Paralimpico, in accordo con la Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo, indice ogni anno uno specifico bando di Gara Nazionale, denominato “Lo sport per tutti a scuola”, che si basa su progetti di avviamento allo sport per studenti con disabilità degli Istituti Primari e Secondari di I e II grado, scuole medie e superiori.

Anche quest’anno il Cip Molise si è distinto per la qualità e la validità della sua proposta formativa sportiva tanto da essere inserito nella graduatoria nazionale con ben quattro progetti differenti.

Queste le iniziative che verranno intraprese nei prossimi mesi:

– Società “Ferentinum Club Ferrazzano” con il progetto “Libero di giocare” che si svilupperà sulle discipline del basket, calcio a 5 e pallavolo

– Società “Medaglia d’Oro Ferrazzano” con il progetto “A prescindere III” che si svilupperà sulle discipline del tennis, equitazione, bocce e tiro con l’arco

– Società “I Guerrieri della Luce Campobasso” con il progetto “Giocare con altri occhi” che si svilupperà sulle discipline del torball, goalball e showdown

– Società “Nuova Pallavolo Campobasso” con il progetto “Tutti giù per terra … sitting volley” che si svilupperà sulla disciplina del sitting volley

