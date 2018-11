Profilo e mansioni da svolgere

Il bando riguarda due settori e ci si può candidare per uno solo di essi, precisandolo al momento della candidatura:

Dogane – 40 posti a disposizione

– 40 posti a disposizione Fiscalità – 40 posti a disposizione

Le risorse inserite, per entrambi i settori, si occuperanno delle seguenti mansioni:

redigere documenti relativi ai settori di loro competenza e partecipare alle riunioni con gli Stati membri e le altre parti interessate al fine di spiegare e difendere la posizione della Commissione europea;

rappresentare la loro unità nelle riunioni con gli altri servizi della Commissione e rispondere alle domande dei cittadini e dei deputati del Parlamento europeo;

preparazione di note informative per il commissario competente, il proprio Direttore generale o il Direttore, se necessario;

elaborare progetti di legge, documenti di lavoro o documenti economici.

Requisiti di ammissione

Requisiti generali:

godimento dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell’UE;

essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare;

offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere.

Requisiti linguistici

I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE:

lingua 1: la lingua che verrà utilizzata per i test a scelta multipla su computer, deve essere conosciuta almeno al livello C1 (conoscenza approfondita);

lingua 2: la lingua che verrà utilizzata per la selezione in base ai titoli (Talent Screener), l’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati; deve essere conosciuta almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) ed essere obbligatoriamente il francese o l’inglese.

Qualifiche ed esperienze:

formazione universitaria della durata di almeno 4 anni, seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente il ruolo / settore

oppure

formazione universitaria della durata di almeno 3 anni, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente il ruolo / settore.

Domanda e scadenza

Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO entro le ore 12 del giorno 13 novembre 2018.

