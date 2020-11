L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il bando di concorso finalizzato al reclutamento di 165 posti nei ruoli del personale dell’INPS. La selezione pubblica è rivolta a candidati che saranno assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale. La procedura concorsuale rientra nel piano di incremento organico previsto dall’INPS che prevede l’inserimento di circa 2mila risorse.

L’Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n.78 del 6 ottobre 2020, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione di 165 informatici, area C, posizione economica C1, profilo informatico. Si precisa che le risorse saranno assegnate su tutto il territorio nazionale dopo un primo anno presso la Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione della Direzione generale con sede a Roma.

REQUISITI

Per partecipare al concorso INPS, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali;

non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;

idoneita’ fisica all’impiego.

E’ richiesto, inoltre, possesso di una delle seguenti lauree triennali in:

ingegneria dell’informazione (L8);

scienze e tecnologie fisiche (L30);

scienze e tecnologie informatiche (L31);

scienze matematiche (L35);

statistica (L41).