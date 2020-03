Alle ore 12, da nord a sud del Paese, milioni di italiani si fermeranno per ricordare con un minuto di silenzio le vittime della pandemia.

L’iniziativa, partita dai Sindaci italiani, si è allargata ad altre istituzioni. La bandiera italiana a mezz’asta sarà esposta su tutti gli edifici pubblici. I primi cittadini italiani infatti, con indosso la fascia tricolore, saranno davanti ai propri municipi in silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e in segno di solidarietà con tutte le per comunità che stanno pagando il prezzo più alto.