Una studentessa che frequenta la scuola media Andrea d’Isernia, di soli 11 anni, ha accusato un malore che le ha fatto perdere conoscenza. Potrebbe essere stato un grave problema cardiaco a causare il malore. All’11enne è stato praticato un massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Una volta stabilizzata, la bambina è stata trasportata in gravi condizioni al ‘Veneziale’ di Isernia dove le stanno praticando tutte le cure del caso per salvarle la vita.