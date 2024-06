di Redazione

L’accordo politico tra Marialuisa Forte, eletta Sindaco di Campobasso al ballottaggio di domenica e lunedi scorsi, con la lista civica di Pino Ruta, che di fatto ha determinato la vittoria del centrosinistra, non è andato giù all’altro candidato, Aldo De Benedittis. “Questo accrocco politico tra il Movimento Cinque Stelle, il Pd e i movimenti civici ha determinato la nostra sconfitta per circa 400 voti e non sono molti. Noi ci siamo apparentati con i cittadini, gli altri l’hanno fatto per spartirsi le poltrone. Faccio comunque i complimenti a Marialuisa Forte perché ha ottenuto più voti. Io voglio bene a questa città, ma non so se sarà lo stesso per coloro che hanno vinto». Queste le prime dichiarazioni di De Benedittis, dalla sua sede elettorale in via Mazzini per commentare l’esito del ballottaggio che ha visto la vittoria di Marialuisa Forte, esponente della coalizione civico-progressista. Abbiamo la maggioranza in Consiglio comunale e, se sarà il caso – ha annunciato De Benedittis – si dimetteranno tutti i consiglieri di centrodestra e andremo di nuovo al voto perché la maggioranza dei campobassani ha dichiarato che il centrodestra ha vinto.” I dubbi nascono da un cospicuo numero di schede nulle e tante “dubitabili” che per il candidato Sindaco del centrodestra andrebbero verificate, anche se, aggiunge di non avere niente da recriminare da una “entusiasmante campagna elettorale, speriamo che una volta per tutte si faccia il bene della città – chiosa De Benedittis.