Le telecamere di “Agorà”, programma di Raitre condotto dalla giornalista Serena Bortone, questa mattina sono tornate ad occuparsi della frana che di fatto isola da tempo Bagnoli del Trigno. Nei gironi scorsi, il Comitato Spontaneo di Protesta per le condizioni delle strade nella persona del dott. Franco Mastrodonato, è tornato a far sentire la sua voce chiedendo interventi urgenti non più rinviabili. Il maltempo e l’arrivo dell’inverno non potranno fare altro che peggiorare una situazione già al limite della sopportazione.

La situazione delle frane sussistenti sul territorio è nettamente peggiorata, altre ancora si sono formate o sono in procinto di partire. Tutto nell’indifferenza più assoluta. In tutta questa situazione, a dir poco surreale, il Comitato Spontaneo di Protesta si sente preso in giro; applicando saggezza e buon senso, ultimamente aveva atteso l’evoluzione degli eventi e sulla base delle rassicurazioni avute aveva deciso di annullare la protesta. Il risultato è la beffa.

Nella mattinata di oggi, giovedì 28 novembre, c’è stato un raduno di protesta in località Sprondasino, per denunciare ancora una volta l’assenza di interventi rapidi per far uscire Bagnoli dall’isolamento. Il presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci, ha assicurato che non appena la Regione sbloccherà i 50mila euro da destinare a Bagnoli, con i 40mila a disposizione della Provincia, si potrà intervenire in tempi brevi per uscire il paese dall’isolamento.