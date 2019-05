Sono gravi le condizioni di salute di un 18enne rumeno residente a Bagnoli del Trigno che, nella notte di sabato scorso, ha avuto un brutto incidente con la sua bicicletta. Il ragazzo nel tornare a casa, dopo una serata trascorsa con gli amici, ha perso il controllo della mezzo dopo una lunga discesa, nei pressi della piazza del paese, forse a causa dell’eccessiva velocità.

A seguito della caduta, ha battuto violentemente la testa al suolo. Subito soccorso, le sue condizioni sono apparse molto gravi e i sanitari del 118, intervenuti sul posto, lo hanno trasferito presso l’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. In un secondo momento il giovane, per ulteriori accertamenti i medici, è stato trasferito d’urgenza all’Istituto Neuromed di Pozzilli dove è stato operato. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.