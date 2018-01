Sportivi, appassionati di atletica e del mare si sono ritrovati alle 12 in spiaggia, davanti il lido Stella Marina per il tradizionale tuffo augurale del primo dell’anno. Circa 30 persone in costume si sono lanciate di corsa in mare tuffandosi in acqua. Dopo qualche minuto sono usciti per poi tornare di corsa in acqua per un secondo bagno. Una volta sulla sabbia, hanno brindato al 2018 con spumante e torta.

“Quest’anno ricorrono i 10 anni – dichiarano alcuni degli organizzatori: Pasquale Di Vito, 44 anni di Termoli e Pasquale Tanferna, 50 anni della città -. Speriamo che sia un buon anno per tutti. Facciamo questo bagno per stare insieme e come buon auspicio per il 2018. Oggi un motivo in più per ritrovarci: il decennale di questo evento. Auguriamo pace e tranquillità a tutti”. Anche quest’anno una sola ragazza a fare il tuffo festivo. (foto e fonte Ansa).