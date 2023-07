I bagni estivi di paese una volta …

I bagni estivi di paese di una volta, i piacevolissimi tuffi negli specchi d’acqua paesani non importava se angusti, i tanti divertimenti immersi nelle acque sorgive delle località anche le più piccole e le ore piacevolmente trascorse con amici, ritemprati da acque fresche e sorgive. Siffatti momenti bellissimi vengono alla mente in questo periodo di massima calura, quando appena possibile si sale in auto o moto per raggiungere spiagge marine nelle vicinanze o, i più fortunati, quando si soggiorna volentieri in località turistiche lambite dal mare. Già, oggi. Un tempo invece tutto questo era impossibile, per cui ci si doveva accontentare dello specchio d’acqua in paese, che comunque tanto attirava e divertiva. Divertimento e bagni di paese per tutti ? No ! Prevalentemente, meglio solo per fanciulli e giovani maschi. Le ragazze e le giovani erano, purtroppo, out ! Le mamme non le mandavano, per cui il bagno estivo di paese era riservato esclusivamente solo ai maschi ! Dove si facevano in paese tali bagni per combattere la calura e non avendo la possibilità di raggiungere spiagge marine ? Ovunque ci fosse uno specchio d’acqua sorgiva e corrente in cui tuffarsi, immergersi e divertirsi. In genere lungo i fiumi o nei pressi di corsi d’acqua sorgivi, fontane o di laghetti interni all’abitato. A Venafro, tanto per citare, c’era lo storico ”quadrato”, appena a sud del lavatoio comunale. Un “quadrato” d’acqua corrente di 4X4 che attirava per pomeriggi interi e per tutta la stagione estiva ogni giorno decine e decine di ragazzi e giovani che vi nuotavano, vi si tuffavano, vi si immergevano e vi si divertivano un mondo. I più coraggiosi e provetti nuotatori autodidatti si immergevano in un sottopassaggio a monte dove scorreva acqua, scomparivano alla vista per alcuni secondi nascosti nel sottoponte e quindi ricomparivano nel “quadrato” accolti dagli applausi dei coetanei seduti tutt’intorno a quella “spiaggetta” di paese. C’erano poi anche tuffi “rubati”, se non c’era vigilanza comunale a vietarli. Veniva effettuati sino agli anni ‘60/’70 all’incirca, lanciandosi dai ferri di corso Lucenteforte (altezza due/tre metri) nel sottostante laghetto nel quale si specchia la Liberty ed erano spettacolari e salutati dagli applausi di quanti vi assistevano. Occorreva arte nel tuffarsi per non andare a cozzare contro le pietre sul fondo del laghetto, data la relativa profondità di quelle acque. Un’estate della seconda metà degli anni ’80, svolgendosi nel vicino Cine/Teatro San Domenico oggi chiuso un saggio di danza con piccoli interpreti ambosessi, un ballerino professionista non molisano ingaggiato per guidare i più piccoli sul palcoscenico, assalito dal caldo pomeridiano di agosto non indugiò a tuffarsi nel laghetto lanciandosi dai ferri di Corso Lucenteforte nel laghetto. S’immerse, riemerse, nuotò a lungo, molti dalla strada lo ammirarono applaudendolo, ma poco dopo dovette uscire da quelle fresche acque per l’intervento delle locali forze dell’ordine. Il ballerino professionista non molisano venne richiamato, non gli elevarono contravvenzione alcuna, ma poté divertirsi, rinfrescarsi e nuotare nelle accoglienti e piacevoli acque correnti dell’abitato venafrano. E certamente il tizio avrà ricordato a lungo nella propria vita tuffo e nuotata nelle acque del paese molisano !