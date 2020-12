Ad annunciarlo Nicola Lanza, referente per il Molise di Azione Civile.

La Rete dei Numeri pari promuove per il 18 Dicembre a Campobasso un sit-in sul tema del contrasto alla autonomia differenziata in P.zza Prefettura dalle 16.00 alle 18.00.

L’iniziativa si terrà in contemporanea con altre Piazze italiane. Campobasso sarà una delle 15 piazze italiane, “infatti Il 18 dicembre la Rete dei Numeri Pari e il Comitato per il Ritiro di qualunque autonomia differenziata promuovono in Piazza Montecitorio dalle ore 14:30 alle 18:30 – e in altre 14 piazze italiane – un presidio contro la secessione dei ricchi, propagandata come ‘regionalismo differenziato’, che distruggerebbe l’unità della Repubblica creando cittadini e cittadine di serie A, B e persino Z, a seconda del luogo di residenza.

NO al DDL Boccia, NO all’autonomia differenziata che cancella i principi fondamentali su cui si fonda la Costituzione antifascista, nata dalla Resistenza; SÌ a un dibattito responsabile e privo di reticenze sui danni prodotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione; SÌ alla Repubblica, una e indivisibile, che rimuova le diseguaglianze e attui i principi di uguaglianza e solidarietà contenuti nella nostra carta costituzionale.”