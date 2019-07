Altra giornata di medaglie azzurre agli EYOF in corso a Baku, con l’inno di Mameli che è risuonato nuovamente all’Heydar Aliyev Arena. Dopo i successi dei giorni scorsi di Piroddu e Russo nella lotta, oggi è toccato al judoka molisano Luigi Centracchio salire sul primo gradino del podio.

L’azzurro ha vinto nella categoria 73kg al termine di una finale non semplice che lo ha visto contrapposto alll’atleta di casa Vugar Talibov. A meno di 30” dalla fine Centracchio è riuscito a mettere a segno l’ippon che è valso il quinto oro tricolore vinto nella Capitale azera. Per raggiungere la finale, Centracchio, aveva nell’ordine sconfitto il cipriota Shakos, il francese Toma e, in semifinale, il portoghese Pires. A riportare la grande impresa dell’atleta isernino è del Coni.