Il Presidente Salvatore Micone ha presieduto in mattinata una seduta dell’Ufficio di Presidenza nella quale e stato approvato, con voto unanime, l’avviso pubblico per la nomina di 3 membri del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica della piana di Venafro. Il Consiglio resta in carica 5 anni, con possibilità di rielezione.

Coloro che intenderanno presentare le propria manifestazione di interesse alla nomina da parte dell’Assemblea legislativa potranno trovare le indicazioni necessarie a formalizzare la propria candidatura sul testo integrale dell’avviso pubblicato sull’Albo Pretorio on-line Consiglio regionale del Molise.