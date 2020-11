La Giunta regionale, con deliberazione n. 429 del 12 novembre 2020, ha approvato la riapertura dei termini per la presentazione dei progetti relativi all’Avviso pubblico rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e la realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia.

La riapertura dei termini riguarda esclusivamente quei Comuni che, a causa dell’emergenza Covid-19, non hanno potuto presentare la domanda di finanziamento entro il 30 ottobre 2020. La nuova scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata a giovedì 19 novembre 2020, sempre con le stesse modalità previste dalla precedente delibera di Giunta regionale n. 332/2020.