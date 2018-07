«Ieri sera abbiamo approvato in Giunta un importante provvedimento a favore di soggetti disoccupati iscritti al Centro dell’impiego che siano residenti in Molise, abbiano esaurito il periodo di copertura degli ammortizzatori sociali o ne siano sprovvisti, non godano di alcun trattamento pensionistico, siano stati interessati da licenziamento collettivo, ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa, o da cessazione del rapporto di lavoro, comprese le dimissioni per giusta causa e con esclusione delle dimissioni volontarie.

Abbiamo predisposto un Avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità all’interno dei quali saranno impiegati i soggetti che hanno perso il lavoro. La dotazione finanziaria, pari a 1.750.000 euro, è a disposizione di amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, società in house, consorzi, enti del cosiddetto Sistema Molise, che presenteranno progetti di pubblica utilità e che saranno chiamati a selezionare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti disoccupati che abbiano i requisiti che ho elencato.

Una risposta concreta a quei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e nei confronti dei quali ci eravamo impegnati ad intervenire in tempi brevi con soluzioni possibili e compatibili con il quadro normativo di riferimento». Il commento del presidente della Regione, Donato Toma, alla delibera della Giunta regionale.