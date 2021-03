L’ex generale della Guardia di Finanza, Angelo Giustini, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per omissione di atti d’ufficio ed abuso d’ufficio. L’iscrizione nel registro degli indagati fa seguito alle indagini effettuate dai carabinieri dei Nas di Campobasso sulla gestione dell’emergenza sanitaria.

I reati contestati sono relativi alla mancata delibera di atti di sua competenza necessari all’erogazione dei livelli assistenziali in relazione all’emergenza pandemica e per aver illegittimamente nominato, al fine di alleviare le sue responsabilità, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria del Molise Oreste Florenzano Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, incarico di sua pertinenza e non derogabile ad altri.

L’inchiesta è della Procura di Campobasso che ha già aperto vari fascicoli sulla gestione dell’emergenza sanitaria in atto.