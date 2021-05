RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si rende noto che l’associazione “Attraverso il Molise”, impegnata nella valorizzazione del territorio molisano dal 2012 attraverso l’organizzazione di escursioni e viaggi, riprenderà la sua normale attività dal giorno 15 del c.m. con la prima attività, che si terrà nel Matese nell’area isernina:

“Tra le acque dei santi” – Escursione a piedi tra giochi d’acqua, cascate, piscine naturali lungo le sponde del Torrente Longanello alla scoperta del santuario rupestre della Madonna del Piede immerso in uno scenario naturalistico unico e affascinante”.

Per il giorno 16 un’altra escursione è in programma, lungo il sentiero dei Fringuelli seguiremo il Torrente Lorda per raggiungere poi il Ponte Tibetano e passare una splendida giornata nel territorio di Roccamandolfi, giornata ricca di altri spunti interessanti e che potrete scoprire direttamente sui nostri canali social. Entrambe le attività sono “family friendly”.

Le attività sono aperte a tutti gli interessati di qualsiasi età e sesso e con qualsiasi tipo di preparazione, da quella amatoriale a quella esperta inoltre, sono in programma attività outdoor dedicate specificamente alle famiglie con bambini e ragazzi. Chiunque voglia prenderne parte e chiunque voglia associarsi potrà contattarci via mail o via telefono e sui social. Le attività si svolgeranno durante tutti i fine settimana da maggio a settembre e dureranno da 1 a 3 giorni e saranno supervisionate da personale autorizzato e competente. L’ intento della nostra associazione è quello di continuare a promuovere il nostro territorio, la natura e la sua storia coinvolgendo il turismo locale ed extraregionale.