di Redazione

Dopo l’avvio di stagione molto turbolento, il Presidente Girolamo Silvestri ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del Club.

“Un avvio di stagione non positivo e soprattutto al di sotto di tutte le aspettative che aveva la società – dice senza peli sulla lingua il Presidente Girolamo Silvestri – Non si può rischiare addirittura di perdere contro un Castel di Sangro in 10 uomini, dal 12′ del primo tempo. Le reti che abbiamo subìto in questo avvio di stagione, sono quasi un terzo di quelle subìte nella scorsa stagione. Abbiamo allestito una rosa di giocatori su cui veramente credevamo ma se le cose non si aggiusteranno sarò costretto a rivoluzionare i piani.”