Cambio della guardia sullo scanno sindacale di Pozzilli.

Domenica sera, probabilmente col consiglio comunale fissato per la serata del 23 luglio, avvicendamento sulla poltrona di primo cittadino di Pozzilli. Lascia infatti Stefania Passarelli, da otto anni in carica e neo consigliere regionale del Molise in quota centrodestra, e le subentrerà quale primo cittadino -è scontato- l’attuale vice sindaco Giacomo Del Corpo. Per l’ufficialità comunque tocca aspettare i lavori consiliari del 23 luglio. In effetti la Passarelli ha già annunciato giorni addietro di lasciare la carica sindacale per dedicarsi in toto alla Regione Molise. Chi è il futuro possibile sindaco di Pozzilli ? Viene da Casa Bucci, borgata di Pozzilli, e la sua famiglia da sempre è impegnata in politica. Il predetto, a meno di sorprese, dovrebbe essere candidato come sindaco anche nel 2024 con le prossime amministrative comunali.