di T.A.

La Prefettura di Isernia si prepara ad accogliere Giuseppe Montella, già Vice Commissario del Governo in Friuli-Venezia Giulia. La Dott.ssa Franca Tancredi, infatti, lascia il ruolo di Prefetto a Isernia per assumere l’incarico a Rovigo. La decisione è stata presa nell’ambito del recente movimento di Prefetti, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Domani, in Prefettura Il saluto di commiato in presenza dei rappresentanti istituzionali del territorio, le autorità e gli organi d’informazione.