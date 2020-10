Il CIP, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, è istituzionalmente competente in via diretta ed esclusiva per la stipula di convenzioni con aziende del comparto socio-sanitario finalizzate a dare impulso alle attività di avviamento allo sport delle persone con disabilità.

Progetti su base annuale, svolti in collaborazione fra il CIP territoriale, le aziende ospedaliere, i centri di riabilitazione o in seno alle unità spinali convenzionati, hanno consentito di sviluppare negli anni, e in sinergia, programmi di attività che hanno condotto un numero sempre crescente di persone, pazienti in cura presso dette strutture e spesso in un momento emotivo molto delicato, dalla terapia riabilitativa alla pratica sportiva stabile, strumento efficacissimo di recupero psicologico oltreché funzionale.

Pertanto, considerato l’obiettivo del CIP di ampliare il numero dei Centri convenzionati, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, si invitano gli Istituti di cura sul territorio, siano essi pubblici, privati o convenzionati con il SSN, interessati a promuovere, in collaborazione con i Comitati Regionali del CIP l’avvicinamento alla pratica sportiva dei pazienti con disabilità, a contattare il Comitato Regionale Molise scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica molise@comitatoparalimpico.it al fine di valutare ipotesi di cooperazione fondate su comunione di obiettivi e divisione di compiti e responsabilità fra le parti.