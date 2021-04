RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Dell’Avvocato Vincenzo Iacovino a proposito della veglia di domani………

“UNA BATTAGLIA DEMOCRATICA NON PUÒ NON PREVEDERE LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI

Se la partecipazione alla manifestazione indetta per uno scopo nobile, da indurre il comitato delle vittime ad aderire, non sarà democraticamente consentita a tutti io personalmente non parteciperò.

Questa è la mia posizione!

Peraltro non essendo nessuno di noi indispensabile nessuno se ne accorgerà.

Io continuo le mie battaglie, anche per il comitato i cui componenti mi onoro di rappresentare in giudizio, come faccio da anni, in luoghi e ambiti diversi ma democraticamente e con strumenti democratici i cui risultati saranno, come sempre, poi messi a disposizione di tutti indistintamente.

Una manifestazione pubblica non può essere teatro di una resa dei conti, vista la partecipazione del comitato vittime che non ha alcuna connotazione e visto che e’ l’unico comitato che si sta battendo legalmente su tutti fronti: sociale, penale, contabili, civile e amministrativo.

Auguri ovviamente un buon lavoro ai partecipanti.”

IL COMITATO BASSO MOLISE PER IL BENE COMUNE RIBADISCE LA SUA SOLIDARIETÀ AL COMITATO VITTIME E CONDIVIDE LE DICHIARAZIONI SOPRA ESPOSTE DAL DIFENSORE

AVV. Vincenzo Iacovino.