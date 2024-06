di Redazione

Continua in Molise la campagna elettorale per le europee di Alleanza Verdi Sinistra. Prossimo appuntamento l’incontro pubblico a Campobasso previsto per il 06 Giugno dalle ore 18:00 presso la sede elettorale di via Pietrunto 17.

All’evento parteciperà il senatore di Sinistra Italiana on. Giuseppe De Cristofaro e saranno presenti i candidati AVS alle europee Giovanni Germano e Souzan Fatayer oltre alla candidata sindaco di Campobasso Marialuisa Forte. L’architetto Giovanni Germano originario di Duronia sebbene vive da anni a Roma, già candidato alle elezioni regionali del Molise per AVS, è l’ideatore ed il coordinatore ormai da 30 anni dell’iniziativa “cammina, Molise!”, un’esortazione alla mobilitazione, per risvegliarsi dal torpore che imprigiona tanto il Meridione d’Italia, il suo obiettivo è “portare i piccoli paesi in Europa”. Souzan Fatayer docente all’università Orientale di Napoli, palestinese di nascita ed italiana di adozione, arriva a Napoli giovanissima per motivi di studio, da sempre è impegnata nel sociale sui delicati temi della questione femminile, dei migranti e dei diritti dei bambini. L’evento sarà inoltre l’occasione per conoscere meglio il programma di AVS in Europa per dar forza a chi crede nell’eguaglianza, nell’ecologia e in un diverso modello di sviluppo, per l’ambiente, il lavoro e la giustizia sociale.